19. detsembril Berliini jõuluturul elu kaotanute sugulased plaanivad Saksamaa kohtusse anda, vahendas Deutsche Welle.

Berliini advokaat Andreas Schulz ütles ajalehele Tagesspiegel antud intervjuus, et leinavad lähedased plaanivad võimudelt valuraha nõuda, kuna jõuluturul turvameetmed olid väga kehvad.

Advokaat osutas USA hoiatusele, et Euroopa jõuluturud on terroristide tõenäoline sihtmärk. Schulz peab tõenäoliseks, et ameeriklased hoiatasid ka Saksamaa luuret. "Miks pandi betoonäärised turu ümbrusse alles pärast rünnakut, mitte aga enne seda? Nice´i rünnaku järel olnuks ilmselge, et see on vajalik, " ütles ta.

Kompensatsiooninõue võib Schulzi sõnul ulatuda sadadesse miljonitesse eurodesse.

24-aastane tuneeslane Anis Amri ärandas Poola firma veoki ja sõitis sellega möödunud aasta 19. detsembril Berliinis jõuluturul inimeste sekka. Hukkus 12 inimest, mitukümmend sai vigastada. Seejärel põgenes Amri ja liikus mitmes naaberriigis, kuni Itaalia politsei ta 23. detsembri hommikul Milano eeslinnas maha lasi.