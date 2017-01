Kaks mees eksivad jahil ära.

"Tuleb kolm korda õhku lasta, ehk tuleb siis keegi ja päästab meid ära," arvab üks.

Tehaksegi nii, kuid kasu ei miskit. Üks meestest on meeleheitel: "Mis me nüüd teeme?"

"Ei tea," ohkab teine. "Ja nooled on kah kõik otsas."