Jacksonville´i politsei kinnitas, et neiu leiti vihje peale ning DNA-analüüs näitab, et ta on kindlasti 1998. aastal kaduma läinud Kamiyah. Neiu on hea tervise juures ja igati normaalne noor naine.

Tüdruku bioloogilisele emale anti teada, et tema kadunud laps on leitud. Kuna tüdruk on juba täiskasvanu, jääb tema otsustada, kas ta võtab oma tõelise perega ühendust või mitte.