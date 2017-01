Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud ning Technopolis Group Eesti OÜ ja Ernst & Young Baltic ASi poolt läbi viidud uuringust selgub, et kolme Eesti suurima jagamismajanduse sektori käive oli 2016. aastal 40,3 miljonit eurot.

Analüüsi tulemuste kohaselt on jagamismajandus kui ressursiefektiivne ja ettevõtlust soodustav vorm Eestis kanda kinnitanud. Paari viimase aastaga on jagamismajanduse platvormide arv kahekordistunud ja nende käive kasvanud ligikaudu 7,5 korda. Kõige suurem kasv on tulnud majutus- ja finantssektorites.

Tõusvat trendi on näidanud ka jagamismajanduses hõivatute arv, uusi võimalusi loodud nii ettevõtetele, eraisikutele kui tarbijatele ning kasvuprognoos omab omakorda positiivset mõju Eesti majandusele.