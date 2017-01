Eile esitles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus uusi lahendusi, mille puhul asendavad Eestit välismaalastele tutvustavat märki "Welcome to Estonia" veebilehed, millel on kolm korduvat elementi: kirjatüüp Aino, e-tähe rõhutamine ja rändrahnud.

Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja Janek Mäggi ütleb, et tema sõbrad rändrahnu küll ei ostaks.

Eesti uue brändi kontseptsiooni lõi EASi all töötav disainitiim. Tehtud töö esitlusel oldi loodu üle igati uhked – ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et tal tuli lausa kananahk ihule.

Kuigi algselt plaaniti kolme veebilehte, oli eilseks valmis vaid kaks, mida disainitiimi juhtiv Alari Orav tutvustas. Ingliskeelne estonia.ee on loodud neile, kes soovivad Eestist rohkem teada saada.