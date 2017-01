5 fotot

JAGAVAD TAAS LAVA: Guns N’ Rosesi solist Axl Rose (vasakul) ja kitarrist Slash, kes bändist 1996. aastal lahkus, olid pea kaks aastakümmet omavahel nii hullusti tülis, et ei vahetanud sõnagi. 2015. aastal teatasid mehed aga leppimisest. Ansambli praeguse turnee pealkiri «Not in This Lifetime...» viitab Rose’i sõnadele aastatetaguses intervjuus, kus ta lausus, et selle elu ajal bändi vana koosseis uuesti kokku ei tule. (Vida Press)