Moskvas leiab praegu aset kõrgetasemeline Gaidari Majandusfoorum, millel esinedes ütles Venemaa asepeaminister Igor Šuvalov, et Venemaa vastased sanktsioonid lõpevad juba käesoleval aastal.

"On aeg aru saada, et sanktsioonid lõpevad üsna pea. Ja mis puutub vastusanktsioonidesse, siis ka need peatakse," rääkis ta.

Venemaa vastusanktsioonid on tema sõnul jõus vähemalt aasta lõpuni ning seejärel peaksid Venemaa ettevõtted mõtlema, kuidas nad käituvad, kuid Venemaa turg avatakse uuesti, edastas Iltalehti.