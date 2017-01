Neljapäevane tormiöö, mis purustas Läänemere põhjaosas lainerekordeid, sai saatuslikuks kahele Tallinki laeval reisinud hobusele, kes surid ilmselt autotekile haagisesse unustatuna.

Kolmapäeva õhtul Helsingist Stockholmi suunduva parvlaeva Silja Symphony autotekil olid sõidukid kinnitatud hiiglaslike rihmadega, rataste all tõkiskingad. Madrused olid vedanud lisarihmu, millega kinnitati sõidukid tormi puhuks ka seinte külge, et last liikuma ei pääseks.

Haagises reisinud kaks kallist traavihobust leidis hobuauto juht aga hommikul sihtpunkti jõudes hinge vaakumas. Ta teavitas sellest laevameeskonda, kellelt sai kohalike veterinaaride kontaktid. Oli aga juba hilja. Autojuhi sõnul olid hobused laevalt maha sõitmise ajaks surnud.

Hobuste eest vastutav treener Jori Turja ütles ajalehele, et kui juht jõudis 20 minutit enne laeva sadamasse jõudmist kella 9.30 ajal hobuste haagise juurde, siis oli uks, mille kaudu loomad said hingata, suletud.