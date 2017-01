Jõgevamaal avarii läbi elanud naine arvab, et võib tänast päeva pidada oma teiseks sünnipäevaks

Jõgevamaal Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 137. kilomeetril põrkasid täna õhtupoolikul kokku sõiduautod Citroen ja Seat. Õhtulehele helistas liiklusõnnetuses osalenud sõidukis kaasreisijaks olnud naine, kes kinnitas, et maantee oli ülimalt libe, mis põhjustas ka autode kokkupõrke.

Õnnetusest veel šokis olnud proua arvas, et on küll 13. kuupäev ja reede, aga tal oli õnne, sest võib tänast päeva pidada oma teiseks sünnipäevaks. "Õnnetus oleks võinud olla väga hull,“ sõnas naine nuttu tagasi hoides. Ta ütles, et aastaid tagasi hukkus liiklusõnnetuses ta pinginaaber ning seepärast on tänane n.-ö õnnelik õnnetus tema jaoks erilise tähendusega.

Naine täpsustas ka avarii asjaolusid. Sõiduauto juht, kelle ees sõitnud reka oli hakanud libedusest vibelema ja pidurdanud, pidurdas samuti, kuid ei saanud autot pidama. Et mitte rekale otsa sõita, kaldus auto vastassuuna vööndisse ning põrkas külgepidi otsa teisele autole.