Soojakraadid vahelduvad pidevalt külmakraadidega. Kas ja millal võiks õige tali koos rohke lumega tulla?

MUUTLIK ILM: «Eks talv on ennegi ootamatusi pakkunud. Võime küll ennustada, et tuleb selline ilm, aga järsku saabub külmalaine ja võib-olla 10–15 päeva jutti külm. Meie ilm on väga muutlik. Pole püsiv,» ütleb ilmatark Ilmar Tiismaa. (Mari Luud)

Ilmatark Ilmar Tiismaa ütleb, et tänavune talv on üsnagi muutlik. "Ma ütlen niimoodi, et see tuleb väga laineterohke – sula, natuke lund, siis jälle külmetab.

Ja neid külmalaineid võib tulla mitu. Märtsis kah, aga hullu pole midagi. Loodame kõige paremat. Et tuleb peale jälle natuke lund ja külmetab. Siis saab ikka suusatada."

Samas on talv Tiismaa sõnul üsnagi ettearvamatu. "Kas meid mõjutab ülemaailmne kliimasoojenemine, aga pikemaajalisi külmalaineid vist küll ei tule. Kui, siis paar-kolm päeva ja seejärel jälle sula," ütleb ta.