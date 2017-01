Tüliõunaks lambad: Mika Orava (pildil) on koos elukaaslase Pille Pappeliga üllatunud, et lammaste kohta kaebekiri kirjutati. Kuid sellest tehti oma järeldus ja loomad viidi ära lauta, et nad kellelegi pinnuks silmas ei oleks. (Tiina Kõrtsini)