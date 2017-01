2016. aasta röövis muusikasõpradelt nende iidolid David Bowie, Prince’i, Leonard Coheni ja George Michaeli. Vikatimehe hävitustöö kuulsuste seas tundus nii põhjalik, et USA tippteadlased hakkasid seda fenomeni uurima.

Massachusettsi tehnikainstituudi teadlased kehtestasid esmalt kuulsuse parameetrid. Selleks loeti Wikipediast kokku talle pühendatud erikeelsed artiklid. Kuulsaks tunnistasid teadlased selle, kellest kirjutati vähemalt 20 Wikipedia väljaandes, vahendab Ultimate Classic Rock.

KALLID KADUNUKESED: David Bowie (69) suri mullu jaanuaris, Prince (57) aprillis, Leonard Cohen (82) novembris ja George Michael (53) detsembris. (AFP / Scanpix)

Ühtlasi toonitasid uurimuse autorid juba sissejuhatuses: et David Bowie’st kirjutatakse Wikipedias 104 keeles ja majandusteadlasest Thomas Schellingist vaid 48 keeles, ei tee Bowie loomingut Schellingu omast tähtsamaks.

Mis siis selgus? Ehkki 2000. aastast saadik on kuulsate kadunukeste hulk märkimisväärselt suurenenud, on selles oma loogika. Sedamööda, kuidas meie kommunikatsioonimeetodid on arenenud, on kasvanud ka kuulsate inimeste üldarv, seletavad teadlased.