"Seda küsitakse mu käest iga päev, aga mul on ju hea ettekääne, et mul pole siin mitte midagi," vastab Pariisis elav näitleja Ene Rämmeld, kas ta ka kunagi Eestisse kolida kavatseb. "Täpselt 35 aastat tagasi alustasin ma Pariisis absoluutsest nullist ja tulla uuesti siia, kaks kätt taskus… Ei, ei! Mul ei ole Eestis mingit kohta, mingit kodu."

«Ega ma ei kujuta ette küll, et juba nii vana olen. Pealegi on mul poeg, kes mind kogu aeg kritiseerib ja sellepärast ei tohi ma ennast lössi lasta.» Ene Rämmeld räägib, kuidas ta end 70. sünnipäeval tunneb (Jörgen Norkroos)

Kohtume Ene Rämmeldi, "Libahundi" Tiinaga (tahab ta seda või mitte, aga ennekõike selle filmirolli kaudu eestlane Enet tunneb), Radissoni hotelli vastuvõtu baaris.

Täpselt samas kohas, kus kolm aastat tagasi. Kui Ene uksest sisse astub, tabaks mind justkui déja vu: Ene on sama kaunis ja mulle tundub, et ka sama kübaraga, justkui poleks vahepeal mitte midagi muutunud. Samas ju on: ta on vahepeal matnud oma abikaasa ja isa. Maailm on hoopis teine, kui kolm aastat tagasi. Ja Ene kolm aastat vanemaks saanud.

Tal on meie kohtumise päeval (neljapäeval – J. K.) väga tähtis päev, ta saab 70aastaseks ning Ene luuletajast ja fotograafist poeg Tarah Montbélialtz avab Kiek in de Kökis fotonäituse.