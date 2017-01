Ozzy Osbourne võttis abikaasa Sharoni (pildil paremal) vähivõitluse ajal üledoosi, paljastab tema tütar Kelly Osbourne (pildil vasakul) aprillis ilmuvas raamatus "There is No F*cking Secret".

Rokipere võsu meenutab, kuidas ta jooksis isale teatama, et emal on krambid ja ta tuleb haiglasse viia. "Isa oli seal, bokserid jalas, ja ma vaatasin, kuidas ta ajas käed tablette täis kaussi, neelas peotäie neist alla ja kulistas viina peale."

Kui kiirabi Osbourne’id haiglasse viis, sirutas Ozzy käe, kontrollimaks, kas Sharon veel hingab. "Siis kaotas ta teadvuse, käsi ema suu peal."

Meedikud pidid Ozzy eemale kiskuma, too aga ajas sõrad vastu, saamata aru, mida ta teeb. "Nad peatasid auto ja hakkasid politseisse helistama." Tütar anus, et politseid ei kutsutaks, ja meedikud nõustusid tingimusel, et Kelly seob oma isa käed kinni.