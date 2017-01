Tehti justkui midagi, mis oli keelatud."

Ehkki hittsaate "Kitsas king" täheks näis olevat perekond King, siis tegelikult olid nende sketšid üksnes täitematerjal, et teletiim saaks muusikavideoid teha vuhkida.

"Saate "Kitsas king" sketše oli muidugi tore teha. Eks see kõik natuke Oja Petsi nägu oli: tema mängida oli perekond Kinga ülekasvanud laps Villem, kes käis ringi, mänguvedur kaenlas," naerab Andrus Vaarik, kes kehastas 1980. aastate kultussaates pereisa Ervin Kinga.

"Peeter andis tegelikult sellele žanrile oma näo, sest tema huumorimeel on täiesti originaalne ja vaimustav. Mina olen maalähedasema huumori austaja, vähemalt sel ajal olin, nii et ma ei tea, kas ma kõigest aru saingi, mida me seal tegime."