"Mind ajab õudselt rivist välja ja isegi ärritab, kui ma pean kirjutamise kõrvalt jupiti veel ka päriselu elama," tunnistab Mihkel Raud, et eelistab teksti luua metoodiliselt, selge päevaplaani kohaselt, omaette ja keskendunult. "Kirjutamise ajaks üritan ma ennast vabastada mitte ainult sotsiaalsetest kohustustest, vaid ka muust tööst."

Raamat "Musta pori näkku" on seletuskiri, miks te elus olete. "Kus ma olen ja kuidas sina võid palju kaugemale jõuda" on seletuskiri, miks te 3229 valijat tuimalt üle lasksite ja riigikogust tavalise elu juurde tagasi tulite. Kas järgmise seletuskirja kondikava on juba koos?

Ei ole – on aus lühike vastus. Ma ei tea, millega ma peaks vahepeal hakkama saama, et jälle oleks vaja mingit seletuskirja kirjutada.

Need raamatud on käsitletavad ka eneseabiõpikutena. Teie "Sinine on sinu taevas" klassifitseerub aga põnevikuks. Kas on vahet, kui te kirjutate tugevate autobiograafiasugemetega eneseabiõpikut, või kui te kirjutate fiktsiooni?