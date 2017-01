Suhtekorraldaja, Bonnier2B strateegiajuht Villy Paimets kirjutas Delfis, et kivi on Eesti märgina igati adekvaatne, kuna arvatavasti välismaalased meid just sellistena näevadki.

Ausalt öeldes lootsin Eesti brändi avalikustamisest veidi enamat – sisimas lootsin, et leitaksegi imevits, mis märgi kujul väljendatuna kogu maailma rikkused hommepäev meie õuele kokku kuhjab, kirjutas ta.

Aga veidi järele mõelnuna olen kivimürakaga tegelikult rahul – mina olengi Eesti märk! Vaadake, tavalise Eesti mehena olen ma emotsioonide väljendamises nõrk, mind võiks väiksemat sorti kivirahnuga võrrelda küll.

Seepärast leiangi, et kivi on Eesti märgina igati adekvaatne, ma suudan end (ja suuremat osa mu kaasmaalastest) sellega samastada ja arvatavasti välismaalased meid just sellistena näevadki.

