Allahindluste hooaeg on käes ja vähe on neid, kes suudavad mõistuse selge hoida ja poeakendele kleebitud miinusmärkidega reklaamidest ükskõikselt mööda minna. Selleks, et allahindlustest aga päriselt ka kasu oleks, tuleb neist kõike teada ja seda veel enne poodi sisseastumist.

Põhimõtteliselt tuleks allahindlust vaadata kui kontrolltööd – selleks, et hea hinne saada, tuleb korralikult teema selgeks õppida ja selle kohta absoluutselt kõike teada, seejuures ka kõige ebaolulisemana tunduvaid üksikasju.

Kui pangakontol pole hiigelsummasid ja riidekapiski vaba ruumi piiratud hulgal, siis tasub enne allahindluslahingusse minekut teha kindel plaan, millest siis väga täpselt kinni pidada.

Vastasel juhul võib pärast rõõm uute asjade üle väga üürikeseks jääda. Seepärast leiadki siit kõik, mida peaksid allahindlustele šoppama suundudes teadma.