Harjumaal Lagedi-Aruküla-Peningi maanteel põrkasid täna õhtul enne kella seitset kokku kolm sõiduautot. Avariis sai kolm inimest raskelt vigastada. Esialgsetel andmetel oli liiklusõnnetuse põhjustajaks sõiduauto Audi juht, kellel tuvastati kriminaalne joove.

Lagedi-Aruküla-Peningi maantee 13.-14. kilomeetril Kalesi bussipeatuse lähedal põrkasid kokku kolm sõidukit, ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik Õhtuleht.ee-le. Esialgsete teadete järgi oli kokku põrganud sõidukeid neli.

Õnnetuses oli kolm kannatanut ning nad on raskes seisundis. Sõiduauto Peugeot' juht on väga raskes seisundis. Sõiduauto Toyota Hiluxis olnud kolm inimest said samuti raskelt vigastada. Kõik neli toimetati haiglasse.