Üllatus: Kõige kallim salat kogus pimetestil kõige vähem punkte.

Kuigi rosoljede valik on poodides suur, näitas Õhtulehe järjekordne pimetest, et maitsva ja paraja konsistentsiga salati leidmine on paras väljakutse. Võimalikust 90 punktist kogus parim neist 62 punkti.

Kui olime suurpoodidest nii lahtiselt kui ka karbis müüdavad rosoljed kokku ostnud, imestasime oma karbikuhja nähes siiralt – kas tõesti on müügil neljateist tootja rosoljesid.

Teine üllatus tabas meid kilohindu võrreldes – kalleim salat kogus testil kõige vähem punkte ja ainsana neljateistkümnest proovitust seda keegi ei ostaks.