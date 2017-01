Kuigi Riigi Ilmateenistuse prognoos lubab nädalavahetuseks madalrõhkkonna nõrgenemist, ei pääse me siiski lume- ja lörtsisajust.

Laupäeval liigub Kesk-Euroopast Läänemere äärde madalrõhkkond ja nõrgeneb. Öösel sajab lund ja lörtsi, päeva peale saju võimalus väheneb. Tuul nõrgeneb ja on on võrdlemisi nõrk ning puhub valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, keskpäevaks tõuseb -1..+1 kraadini, õhtupoolikul langeb sisemaal kõikjal alla 0 kraadi.

Pühapäeval jääb nõrgenev madalrõhuvöönd Läänemere ümbrusse püsima ja selle idatiiba mööda liigub piki Venemaa lääneserva täienduseks niiskust lisav madalrõhulohk. Eestisse jõuab üksikuid lumehooge eelkõige Ida-Eestisse, saartel võib veidi lörtsi sadada. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -2..-7, päeval 0..-3 kraadi.