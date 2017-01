Soome koolilaste talvine hittkoht on Suomenlinna kindlussaar.

Soojal ajal on Helsingis lihtne laste päeva sisu-stada: kõik teed viivad Linnanmäki lõbustusparki. Aga mida teha nendega siis, kui see on talvepuhkusel?

MERELE: Helsingi asub enam kui 300 saarel. Sõit väikese laevakesega Suomenlinna kindlussaarele on tore elamus ja ühendus toimib ka talvel. (Hele-Mai Alamaa)

Soome koolilaste hulgas on selle talve hittsihtkoht Helsingi kesklinna lähedal olev Suomenlinna kindlus-saar.

Vaevalt et kindlusmüüride omaaegsed ehitajad oskasid 270 aastat tagasi uneski näha, mis põhjusel uue aastatuhande noored nende rajatiste vahel turnivad. Pokémonid! Suomenlinna saar on selleks üks Helsingi paremaid kohti.