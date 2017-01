Rootsi politseijuht Dan Eliasson kurtis ajalehele Helsingin Sanomat antud intervjuus, et kuningriigis on koguni 53 probleemset piirkonda, kus kuritegevus ja narkokaubandus mõjutavad inimeste argielu.

Neist 15 on olukord eriti keeruline. Seal elavad peamiselt sisserändajad ning need on võrreldes riigi muude piirkondadega vaesemad ja harimatumad. Eliasson rõhutas, et politseinikud peavad karmimatesse kohtadesse sõitma vähemalt kahe ekipaažiga.

"Kui väljume autost, siis jääb teine patrull valvesse. Muidu riskime sellega, et politseiauto aknad lüüakse sisse või rehvid lõigatakse läbi," selgitas politseijuht. "Need on karmid keskkonnad.

See ei ole enam Rootsi, mida tunneme Astrid Lindgreni "Bullerby lastest"," nentis Dan Eliasson.