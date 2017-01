Nii hammustas presidendi noorem koer, 4,5aastane Sunny esmaspäeval Valges Majas külalisena viibinud 18aastast neiut parema silma alt, sest too otsustas teda paitada ja musitada.

Ameerika Ühendriikides tuleval nädalal toimuv presidendivahetus on muutnud närviliseks ka lahkuva presidendi Barack Obama muidu nii rahulikud koerad, vahendab portaal TMZ.

Barack Obamal on Valges Majas kaks neljajalgset sõpra, portugali veekoera. Isane Bo osteti Texase koerakasvatajalt 2009. aasta aprillis, kui ta oli kuuekuune.

Obamade valik langes sellele koeratõule eelkõige sellepärast, et too sobib allergikutele. Nimelt on perekonna ühel tütrel kerge allergia. Bo kannab ka Ameerika esikoera tiitlit.

Teine koer, 2012. juunis Michiganis sündinud emane Sunny osteti 2013. aasta augustis.

Portugali veekoer on väga liikuv ja energiline ning loomulikult armastab ta kõige enam ujuda. Obamad teatasid, et teine koer sai Sunny nimeks tänu tema energiale ja päikeselisele iseloomule.

USA loomakaitsjad pettusid Barack Obama koeravalikus. Nad leidsid, et president pidanuks puhtatõuliste koerte asemel võtma koerad varjupaigast. Obamad lubasid seejärel, et nad teevad mõnele loomade varjupaigale annetuse.