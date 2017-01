Äsjane üürike maaeluminister Martin Repinski on mees nagu orkester, kui ta maandub ka Estonia teatri nõukogu liikmeks. Pole vahet, kas juhtida kitsefarmi või rahvusooperit, hea spetsialist tuleb toime nii kitsede kui kunstimeistrite karjatamisega ning napp haridus on sellisel juhul pigem voorus kui puudus. Peaministrierakonnal peab pink olema ikka väga lühike, kui ka võimule pääsenuna tehakse järjest provokatiivsemaid valikuid.

Haldusreform pöörab kui võluväel meie pildi Eestist pea peale. Saaremaast saab maakonnasuurune vald. Läänemaa muutub aga ärahüppavate valdade tõttu veerandi võrra väiksemaks. Olukord on sama, nagu oleks maakera sees veel üks, maakerast suurem maakera – Eestis saab olema maakondadestki suurem vald. Kes siis keda ikkagi valitseb? Nii otsustas valitsus järgmisest aastat maavalitsused ära kaotada. Või kolivad maavalitsused hoopis mõne suurema vallavalitsuse koosseisu, sest bürokraatia on väga visa?

Kodanikule palka

Soome riik hakkas katse korras maksma 2000 elanikule kodanikupalka. Eesti poliitikute seas on seni ainuüksi mõte kodanikupalgast põlglikke turtsatusi esile kutsunud. Kui Eesti on pürgimas uueks põhjamaaks, siis ei saa me kodanikupalka eitada ja peame senist suhtumist revideerima. Seda juhul, kui me ka pärast koalitsioonivahetust ikka tahame olla põhjamaa?

Ikka häda praamidega