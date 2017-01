Nuga sai kunagi omale puust pea taha, et parem äsada oleks. Kui kivinuga kinnitati pikema varre otsa, saadi oda. Siis seoti see lühema varre otsa põigiti ja saadi juba varrega kirves. Need olid juba kõvasti tootlikumad riistad. 100 tuhat aastat kasutas meie hõimlane neandertallane nuga. Kuni Aafrikast ilmus välja nüüdisaegne tarkinimene ning kivist ja luust lõikeriistade tegemise üle võttis.

Tubli asi see nuga! Paneb mõtlema! Eks nuga olegi inimkonna esimesi tööriistu. On kirjutatud, et töö lõi ahvist inimese. See pole täpne. Ka ahv teeb tööd ja näeb vaeva, kasutab kaigast ja kivi tööriistana. Kuid kivi küljest kilde ära lüüa ja serv teravaks hõõruda, seda ahv vast enam ei oska. Inimene oskas. Aga nii saime meie pihukirve, mis ju ka nuga oli.

Võtku mind Madis! Kena väljend, kui asjale pihta ei saa. Aga kust see pärit on, see väljend? Aga mõni Madis, näiteks Madis-Ulf Regi saab pihta ja paneb täpselt oma päevikusse kirja: „Kaljurand lõi noa selga Kallasele, Rõivas lõi noa selga Kaljurannale, Savisaar lõi noa selga Repsile, rahandusministeerium lõi noa selga Ilvesele, Ratas lõi noa selga Savisaarele, Ossinovski/Tsahkna lõi noa selga Rõivasele.“ Ja ongi kogu meie lähiminevik lühimal viisil üldarusaadavalt ära kirjeldatud. (Postimees 12.11.16).

Neantertallane valdas keelt paarisaja sõna ulatuses. Maalis õige algeliselt koopaseinale. Aga oskas end ilustada merikarpidest kaelakeedega, millele noaga nööriaugud sisse puuris. Oskas end maitsekalt värvida. Teadlase ütlevad, et neandertallastega paaritumine andis tarkinimestele geene, mis aitas inimestel näiteks kõrgmäestikes hakkama saada. Üldse on meis 2% neandertali inimest säilinud. Mõnes tühmimas võib see kontsentratsioon ka suurem olla.

Esimesest ametist

Liigub mingi kõlakas, et maailma esimene amet oli prostitutsioon. Kust see võetud on? Kui ürgmees ka võttis naist, ei olnudki tal esialgu raha maksmiseks. Kui ta tõigi naisele meeleheaks näiteks kalkuni, oli see ikka meelehea tegemine, ei muud. Need vana Kreeka ja Rooma makstavad naised tekkisid väga palju hiljem ja hoopis teistel asjaoludel.

Olen kusagil sellest kirjutanud, et maailma esimene inimlik amet ja oskustöö oli teritaja. Ahv ei osanud kivinuga teritada, inimene juba oskas. Teritaja amet on praegugi tööstuses au sees. Mõni oskab isegi kodus veel nuga teritada. Aga internetist lugesin oma üllatuseks, et teritati juba palju enne neandertallasi. Umbes 2,5 miljoni aasta eest kujunes Ida-Aafrikas välja Homo habilis ehk osavinimene, kes oli õppinud valmistama esimesi tööriistu. Vanimad tööriistad olid ühest otsast teritatud ovaalsed umbes rusikasuurused kivid. Lõikeriist igatahes. Nemad olid esimesed.

Ja miljonid aastad läksid, kuni ilus poleeritud kivikirves sai hõõrumisega sissepuuritud silmaaugu, kuhu vars kindlalt istutati. Ja alles üsna hiljuti - mõni tuhat aastat enne Kristust, kui kütt ja korilane jäid paikseks, avastati vask ja vasknuga. See aga oli pehme ja läks ruttu nüriks. Siis tuli pronks ja pronksiaeg, raud ja rauaaeg. Ilmus metallivalaja ja sepa amet. Puusepp oli ammu olemas - kui ürginimene noa pihku võttis ja nikerdama kukkus.

Siis inimene mõtles välja pika noa, mis mõnel pool oli sirge, mõnel pool kõver, ja kandis see mõõga nime. Kõrilõikajate areaal laienes kohemaid. Tekkisid riigid ja rikkurid, viimastest bossid ja karmid isevalitsejad.

Aga metallide tehnoloogia tsivilisatsiooni arenedes võimaldas teha kõiksuguseid riistu, küberneetikast rääkimata. Kuni nüüd Fiskars loobus kirve silmaaugust! Kui kõige ürgseimad kirved olid seotud otsast lõhki aetud varre otsa väädiga, siis Fiskars nüüd ka kinnitas tugevast plastis kirvevarre otsapidi ümber kirve keha, ja silmaaugu vajadus kadus kogunisti. Issanda teed on imelikud! Head kompaktsed kirved on!

Nuga selga

On loomulik asi, et kui noaga lüüa, siis ikka selga. Kõik kiskjad loomadki hiilivad juurde ja siis kargavad tagant kallale. Mis siis veel kavalast ja targast inimeseloomast rääkida. Juba Aleksander Suur ja kõik muud suured võitsid lahinguid nii, et lõid teisi sõjakavalusega ja pettemanöövritega selja taha hiilides. Nii võitsid väiksemad inimesed ja inimeste kambad suuremaidki. Teistmoodi oleks ressursside raiskamine ja lollilt ohtlik. Sellega on siis klaar.

Muidugi on erinevate ametitega inimestel erinevad võimalused teistele noa selga löömiseks. Teatavasti poliitikutel, ärimeestel, sõjarditel, ajakirjanikel, timukatel, vallajuhtidel ja muudel kuritegevuse vallas tegutsejail on noa selga löömiseks avaramad võimalused kui mõnel teisel. Kord sattusin ühises palatis kokku mehega, kes oli ametilt rehamees. Oi kuidas mulle see amet meeldima hakkas! Kujuta ette, et kogu elu lähed rahulikult hommikul tööle, võtad reha kätte ja hakkad värskelt lõhnavaid asfaldiservi sirgeks rehitsema, ei muud. Ja vihmaga ja talvel asfalti ei panda, aga palka saad ikka. Pead vaevama ei pea, rehitsed ja mõtled rahulikult omi mõtteid. Aga eks selline rehameeski ole üsna vastne elukutse. Eesti aja lõpul näiteks Tallinn Pärnu maanteel veel asfalti polnud.

Aga nuga on ikka üks ilus asi ka. Mul on silme ees naisansambel Tii, mis kord Eurovisioonile pürgis. Kenad pussnoakesed olid noorikutel kenasti vööl. Küllap meie esiemad käisidki ringi, pussid vööl? Vajalik igapäevariist oli.