Ei hakkaks aga siinkohal minevikus toimunu küsimuses polemiseerima Velliste ja tema kaasatud propagandistide seisukohtadega. Vaatleksin eelkõige, kuidas on toimunud see nn. „äraleppime ajalooga“ mälestussammaste osas mitmes teises Kesk- ja Ida-Euroopa riigis.

„Ma usaldasin maa führer´i kätte“. Need sõnad lausus „jäänuk“-Tšehhoslovakkia president Emil Hácha 1939. aasta 14. märtsil, kui ta alistus Hitleri-Saksamaale ja lubas annekteerida Tšehhi ilma sõjata. Seejärel jäi ta aga svastika lehvides ametisse Pražský hrad’i. Háchale sai osaks õnn surra varsti pärast sõja lõppu, kuid ta läks paljude jaoks ajalukku okupatsiooni ja kollaboratsiooni sümbolina, poliitikuna, kes alistus välisele survele ja reetis oma rahva.

Kuid vaatamata sellisele nägemusele tekkis 1996.aastal Tšehhis juristidest koosnev mittetulundusühing: Hácha rehabiliteerimise selts. Needsamad juristidest aktivistid olid suutnud juba aasta varem organiseerida Hácha büsti ja mälestustahvli paigaldamise tema kodumajale Trhových Svinech’is. 2005. aasta juunis kogunesid seltsi liikmed Prahas Vinohrady kalmistule mälestama Tšehhoslovakkia kolmandat presidenti tema 60. surma-aastapäeval. Needsamad juristidest apologeedid kuulutasid üllatunud Tšehhi ühiskonnale, et Háchaga seotud reaalsus on palju komplitseeritum, et nad ei taha ajalugu ümber kirjutada, vaid hoopiski asetada rasked otsused ajalookonteksti.

Ka mitmed Tšehhi ajaloolased esitasid ja hakkasid seejärel esitama Hácha isiku puhul argumente, et tegemist oli väga haritud juristiga, riigikohtu presidendiga, apoliitilise isikuga, kellest sai Tšehhoslovakkia president vastu tema enda tahtmist; et ta oli vana ja haige mees, kes sai presidendiks rasketel aegadel; et ta oli ainult okupeeriva riigi ja teda ümbritsevate isikute manipulatsioonide passiivne objekt; et ta päästis natsidega kollaboreerudes paljusid vanglatest ja laagritest. Ja kõlas ka väide, et Hácha polnud süüdi selles, et ajastu ei töötanud tema kasuks.

Läti - Kārlis Ulmanis

Kārlis Ulmanis on vaieldamatult üks kõige vastuolulisemaid poliitikuid maailmasõdade vahelise Läti ajaloos. Vaatamata sellele püstitati taasiseseisvunud Lätis eraannetuste tulemusel Ulmanisele kolm mälestussammast: 2003.aastal Riia südamesse, 2010.aastal tema kodukohta Dobele lähedal ja 2014.aastal Valka. Viimane neist oli mõeldud algselt paigaldamiseks Türkmenbaşysse – Krasnovodskisse – kuhu Ulmanis 1940.aastal deporteeriti. Ka Ulmanise mälestuse jäädvustamine ei möödunud kriitikata. Räägiti sellest, et Ulmanise haridus ei vastanud päriselt sellele, mida oli väidetud ja teatud; et ta polnud sõdadevahel sugugi kõige populaarsem poliitik Lätis; et tema Talurahvaliiduga seotud firmad olid subsideeritud Nõukogude Liidu poolt; et tema ja ta kaasosaliste 1934.aasta mais teostatud riigipöörde tulemusel likvideeriti Lätis demokraatia; et Lätist sai ainus riik sõdadevahelises Euroopas, kus puudus parlament; et vaskpoolsed pandi koonduslaagrisse; et ta oli ise nimetanud end 1936. aastal presidendiks; et ta oli alistunud Nõukogude Liidule 1939/1940 aastal, nii et okupatsioon sai legaliseeritud.

Leedu - Antanas Smetona

Ka Antanas Smetona on vaieldamatul üks kõige vastuolulisemaid poliitikuid Leedu ajaloos. 2015.aasta augustis võttis Leedu valitsus vastu otsuse abinõudest ja üritustest vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks. Otsusele lisanduv ürituste kava näeb ette ka mälestussamba püstitamise Vilniusesse kahele isikule nendest kahekümnest, kes andsid 16.veebruaril 1918 allkirja Leedu iseseisvuse aktile: Jonas Basanavičiusele ja Antanas Smetonale.

Basanavičiuse isik ei kutsunud esile vastuväiteid, kuid Smetona osas juhtisid Leedu ajaloolased tähelepannu sellele, et ta oli kasutanud Nõukogude saatkonnast saadud raha, et trükkida oma ajalehti, mis ründasid demokraatiat Leedus; et temast oli saanud 1926. aasta detsembris president tänu sõjaväelisele riigipöördele; et teda ei saa kuidagi pidada rahvast ühendavaks isikuks; et ta oli kapituleerunud 1940.aastal Nõukogude Liidu ees ja põgenenud seejärel häbiväärselt maalt.

Seejuures kõlasid argumendid, et õige koht mälestusmärgile võiks olla Leedu Rahvusmuuseumi territooriumil, kus see võimaldaks vaadelda Smetona isikut kui muuseumieksponaati. Just nii talitati Kaunases, kus endise presidendilossi, tänase muuseumi õues seisavad kolme Leedu presidendi, Smetona, Aleksandras Stulginskise ja Kazis Griniuse sambad.

Mälestussamba idee tõstatanud aktivistide argumentideks oli, et Smetonale ei saa omistada kogu autoritaarse režiimi patte, nii nagu tegi seda Nõukogude propaganda, kuna sellisel juhul tuleks nimetada ka Leedu iseseisvuse eest võidelnud metsavendi bandiitideks ning et raha vastuvõtmine Nõukogude saatkonnast oli õigustatud, kuna Nõukogude Liit oli ainus riik, kes tunnistas Leedu õigust Vilniuse piirkonnale ja et Poolas püstitati mälestussammas Józef Piłsudskile, kes samuti teostas 1926.aastal riigipöörde, likvideeris demokraatia ja kehtestas sanatsioonirežiimi.

Poola - Józef Piłsudski

Tõsi on, et 14.septembril 1995.aastal Varssavi lahingu 75 aastapäeval avatud Piłsudski mälestussamba küsimuses puhkes ka Poolas ulatuslik diskusioon. Kuid see polnud niivõrd seotud Piłsudski kui ajaloolise isiku tegudega, kuivõrd eelkõige samba asukoha ja asendiga. Väideti, et tundmatu sõduri haua juures toimuvate tseremooniate puhul hakkavad sõjaväelased seisma seljaga mälestussamba poole.

Kuid ka Poolas leidus neid, kes ei pidanud Piłsudskit mälestussamba vääriliseks ja tõstatasid seejuures Poola iseseisvuse restaureerimise juures seisnud Endecja nimelise poliitilise liikumise juhi, Piłsudski peamise oponendi Roman Dmowski nime.

Siinjuures aga tasub märkida, et Varssavit külastavad leedulased esitavad Piłsudski mälestussammast vaadates küsimuse, et miks on skulptor kujutanud Poola diktaatorit häbelikult maha vaatamas ja vastavad sellele seejärel ise: pronksi valatud diktaator häbeneb Vilniuse piirkonna okupeerimise ja annekteerimise pärast.

Riigimeeste vastutus

Pretsedent, et riigimehed on vastutavad oma riigi lüüasaamise eest, loodi Vichy Prantsusmaal, kus 1941.aasta lõpus Saksamaaga kollaboreeruvad poliitikud kuulutasid välja kohtumõistmise kolme endise peaministri ja mitme endise ministri ja kõrgema sõjaväelase üle. Neid süüdistati sõja kaotamises 1940.aastal. Ja see oli juhtunud süüdistajate väitel seepärast, et kohustused isamaa ees olid jäänud täitmata.

Teise maailmasõja lõpp aga tõi kaasa nägemuse, et riigimehed kannavad juriidilist vastutust oma riiki tabanud kaotuste ja hävingu eest, samuti oma kodanike vastu teostatud kuritegude eest. Kuid sellise nägemuse teostus osutus vaatamata mõnedele pretsedentidele raskesti realiseeritavaks.