Eelmise aasta lõpul Musta merre kukkunud Venemaa sõjaväelennuki Tu-154 musta kasti andmed on heitnud valgust lennukatastroofi põhjustele. Samas on levinud ka teooria, et tegemist oli ikkagi plahvatusega - lennuki kerele kinnitati Adleri lennuväljal lõhkekehad.

Pardasalvestuste analüüs kinnitab lennuki tehnilise rikke versiooni, vahendas Vecherka Interfaxi. Välistatud ei ole ka lennuki meeskonna viga lennuki stardi ajal.

Merest on välja toodud lennuki kõik kolm musta kasti ning üht neist uurivad veel Moskva spetsialistid.