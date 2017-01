Kaitseminister Tsahkna, kaitseväe juhataja kindralleitnant Terras ja Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor kolonel Sirk avasid täna ametlikult Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, mis koondab ühtse juhtimise alla kogu kaitsevaldkonna hanked ja taristuprojektid.

Kaitseminister Tsahkna kinnitas, et valitsuskoalitsiooni otsus luua lisaks praegu riigikaitseks kulutatavale 2,2 protsendile täiendav kaitseinvesteeringute fond kindlustab, et täna avatud keskus saab pühenduda täie jõuga riigikaitseks oluliste hangete ja taristu arendamisele. „Valitsuse poolt otsustatud kaitseinvesteeringute fond tõstab oluliselt ka kaitseotstarbeliste hangete hulka. Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevus peab aitama muuta hangete protsessi professionaalsemaks ja läbipaistvamaks, et aidata kaasa iseseisva kaitsevõime tõstmisele,“ ütles kaitseminister Tsahkna keskuse avamisel.

Kaitseinvesteeringute Keskus loodi ministri käskkirjaga 2015. aasta lõpus, kuna senine hangete korraldus vajas kaasajastamist ning kaitsevaldkonna hangete maht oli mitmekordistunud. Tööd alustas keskus 2017. aasta 1. jaanuaril, tänaseks välja kuulutanud esimesed hanked.