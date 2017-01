Ben Affleck rääkis intervjuus, et pidi koos kaasstaari Sienna Milleriga filmi “Live By Night” jaoks lausa üheksa tundi seksistseene filmima. Mees oli asjaga aga väga rahul, kuna on lisaks filmis näitlemisele ka selle režissöör, seega sai ta stseene üha uuesti ja uuesti filmida.

“See on režissööriks olemise pluss,” ütles Affleck, kelle sõnul ongi parim osa režissööritööst see, et ta saab teha täpselt sellised armatsemisstseenid nagu ta ise tahab.

Film leiab aset 1920ndatel ning selles mängivad Affleck ja Miller armastajapaari.