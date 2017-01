Texases elav Kimberly Davison sai suure üllatuse osaliseks, kui filmis oma tantsivat 87-aastast vanaema, kes osutus veebis nii populaarseks, et eakas proua sai suisa kuulsaks ja jõudis isegi televiisorisse.

Reibas 87-aastane Lura Adkisson näitas lapselapsele tema noorusajast pärinevat tantsukava, millega Lura noorena kisakooris tähelepanu püüdis, vahendab countryliving.com.

Kimberly sõnul on nii armas saada tagasisidet selle kohta, et vaatajatele tema vanaema inspireeriv ja hingestatud esinemine meeldis. Paljud on tunnistanud, et video 87-aastasest Lura Adkissonist on andnud neile idee, et ka nemad peaksid filmima erilisi hetki oma vanavanematega, mis jääks meenutama hetki veel aastakümneteks.

