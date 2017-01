Efteni kolme kinnisvarafondi puhaskasum oli kokku 29,2 miljonit eurot võrreldes 16,5 miljoniga aasta varem; dividendiks makstakse kolmest fondist kokku 12,2 miljonit eurot.

Fondide summaarne varade maht oli aastavahetuse seisuga 492 miljoni eurot, aasta varem oli see 331 miljonit eurot, märgib Eften Capital tegevjuht Viljar Arakas ettevõtte kodulehel.

Fondide kogu omakapitali maht oli 232 miljonit eurot, 2015. aastal oli see 151 miljonit eurot. Kõigis kolmes Efteni kinnisvarafondis kehtib üks ja sama dividendipoliitika – dividendideks jagatakse 80 protsenti fondi iga aastasest vabast rahavoost. Kui 2015. aastal maksti kolmest fondist kokku 8 miljonit dividendi, siis tänavu kevadel plaanime kogu väljamakset brutosummas 12,2 miljonit eurot.

"2016. aasta oli läbi senise ajaloo meie kõigi kolme kinnisvarafondi parim majandusaasta. Headele tulemuste saavutamisele aitas kaasa nii varade efektiivne majandamine kui ka üldine ärikinnisvara hinnataseme tõus ehk tootlusmäärade langus," kirjutab Arakas.

Efteni esmaseks prioriteediks ei ole Arakase sõnul portfelli mahu edasine kasvatamine, vaid peamiselt keskendumine olemasolevatele investeeringutele. "Kasvavate kinnisvarahindade tingimustes on järjest raskem leida sobiva riski/tulu suhtega investeerimisobjekte. Meie teine ja kolmas fond jätkavad investeerimistegevust ja sobilike investeerimisobjektide otsimist, kuid eeldame edasist investeerimistempo alanemist."

Eften Kinnisvarafond AS on oma investeerimistegevuse lõpetanud ja keskendub varade hoidmisele. 2017. aastal plaanib fond jätkata väljumist väiksematest investeeringutest. Kokku on Eften Kinnisvarafond senini müünud seitse väiksemat investeeringut. Iga müügitehing on toimunud kõrgema hinnaga kui müügihetke vastava vara bilansiline väärtus. 2017. aastal alustab fond ehitust Jelgava RAF keskuse ning Viljandi UKU Keskuse laiendamiseks. Lisaks plaanitakse alustada ehitust DEPO ehitusmaterjalide peo ehitamiseks Jelgavasse.

EftenKinnisvarafond II AS omandas mullu kokku 100 miljoni euro väärtuses kaubanduskinnisvara. Tallinnas ostis ettevõte Cityconilt Magistrali keskuse. Juulis omandati Domina kaubanduskeskuse Riias kokku 74,5 miljoni euro eest.

Eften Real Estate Fund III AS-is viis ettevõte esimeses poolaastas läbi fondi teise aktsiate avaliku emissiooni kaasates kokku 11 miljonit eurot uut omakapitali. Saadud vahendid investeeris fond lõviosas DSV müügi- ja tagasirendi tehingusse, mille käigus omandati DSV-lt kolmes Balti riigi pealinnas logistikakeskused, mida DSV üürib pikaajalise üürilepingu alusel fondilt tagasi. Oktoobris omandas fond E.L.L. Kinnisvaralt L3 büroohoone Vilniuses aadressil Laisves 3. Viimase tehingu järgselt on kogu fondi kaasatud omakapital täielikult investeeritud. 2017. aastal plaanib fond läbi viia järgmise avaliku aktsiaemissiooni ning jätkata investeerimistegevust lähtudes konservatiivsetest investeerimise printsiipidest.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix