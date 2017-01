Tallinnas alustatakse tänavu kevadel töödega kolmel mahukal teeobjektil – võetakse ette Reidi tee ehitus ning Haabersti ristmiku ja Gonsiori tänava rekonstrueerimine.

Tallinna linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aas tõdes, et Reidi tee ja Haabersti ristmik sel aastal päris valmis ei saa, küll aga saab valmis Gonsiori tänav.

Aas põhjendas viivitust hangete alustamisega. „Kuna tegemist on Tallinna jaoks väga suurte teeehitusobjektidega, siis need nõuavad ka põhjalikku ettevalmistustööd. Poole aasta vältel selgitati välja rahva arvamust ja nende arvamuste projekti viimine võttis oma aja. Samuti esitasid täiendavaid seisukohti riigi keskkonnaamet ja muinsuskaitseamet,“

ütles Aas. „Kõikvõimalike asjaoludega arvestamine ja sellest tingitud viivitused tulevad projekti mastaapsust arvestades lõpptulemusele ainult kasuks. Reidi tee ja uuel kujul Haabersti ristmik jäävad linna aastakümneteks ja peavad liiklusprobleeme lahendama ka paarikümne aasta pärast.“

Aas meenutas, et ka siis kui paarikümne aasta eest Tammsaare tee pikenduse ehitamist alustati, oli skeptikuid palju. “Ent täna me ei kujuta selle piirkonna liikluskorraldust ilma selleta ettegi,“ tõdes Aas.

Sellest, missugune hakkab tulevane Reidi tee ja sellega külgnev mereäärne kergliiklus- ja puhkeala välja nägema, saab ülevaate videoklipi vahendusel.

„Edaspidi me teeme selliseid visualiseeringuid kõikide suuremate objektide kohta, sest see annab hea pildi sellest, mida plaanitakse ja ennetab infopuudusest tekkida võivaid küsimusi,“ ütles Aas. „Nagu sellest videost näha, on seal nii rannapromenaad, kergliiklustee, puhkealad rannas, kui ka haljastus piirkonda, mis praegu on suuresti täielik tühermaa. Video annab tõepärase pildi sellest, missugune Reidi tee 2018.aastal välja nägema hakkab,“ ütles Aas.

Foto: Scanpix