Kõige hullem näib justkui olevat möödas - mees on kallimaga romantilises paigas ja laskunud põlvili, et teha elumuutev ettepanek. Sõrmus võetakse karbist välja ja naine katab õnnest ja üllatusest kätega suu, et siis ulatada käsi mehele, kes peaks sinna panema kihlasõrmuse, kuid...

Isaiah Adams oli saanud hakkama selle erilise õhkkonna loomisega Marylandis asuva kose juures, kuid siis juhtus midagi, mistõttu kihlasõrmus tema pruudi Grace`i sõrme ei jõudnud, vahendab insideedition.com.

Kas suurest ärevusest või millest, aga sõrmus kukkus voolavasse vette ja kaduski sinna vupsti ära.

"Ma nutsin õnnest, kuid siis nutsin juba ka hirmust. Ma vaatasin talle otsa ja ta oli lihtsalt šokeeritud," kirjeldab Grace juhtunut.

Hoolimata ebaõnnest sõrmusega - paarike on endiselt väga armunud ning plaanivad abielluda. Samuti jääb neid igaveseks saatma ka see erakordne lugu ettepanekust.