Hiina meediat ärritab Trumpi tulevase riigisekretäri Rex Tillersoni väide, et USA peaks takistama hiinlaste ligipääsu Lõuna-Hiina merre ehitatavatele tehissaartele, vahendasid BBC ja Deutsche Welle.

Hiina on aastaid vaidlusalusele merealale Spratly saarestikus ehitanud tehissaari. Tillerson võrdles eile Hiina tegevust Venemaa ja Krimmi annekteerimisega ja arvas, et see tuleb peatada.

Hiina kaks riiklikku ajalehte avaldasid Tillersoni väiteid kritiseerivad juhtkirjad. Ajaleht China Daily nimetas Tillersoni väiteid võhiklikeks. Global Times tabloid hoiatas, et USA selline teguviis võib sõja valla päästa.

Hiina välisministeeriumi avaldus seevastu jäi napisõnaliseks. Seal öeldi vaid seda, et Hiinal on õigus omaenda territooriumil normaalselt tegutseda.