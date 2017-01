Jõudes sel aastal esimest korda valitud “Aasta seene” kategooria juurde, andis Lõbu Reikopile vihje: “Kui sa ütled aasta seen, siis just seda sa mõtled”.

2017. aasta loomaks valiti metskits, kelle populatsioon on soojade talvede tõttu kasvuteel ning mille Reikop pärast mõnda vihjet õigesti ära arvas.

Aasta linnuks sai seekord turteltuvi. “Nad elavad vist kuskil metsatukas, neid ma pole küll looduses tähele pannud,” sõnas Reikop, lisades, et Euroopas käies on turteltuvisid näha iga nurga peal. Lõbu kinnitas, et tõepoolest on turteltuvide arvukus Eestis viimastel kümnenditel palju vähenenud.

2017. aasta taimeks valiti viirpuu, mullaks leedemuld, liblikaks sinipaelöölane ning orhideeks muguljuur.