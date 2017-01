Kaksikõest said Audrey pere teada tänu sellele, et Jennifer nägi fotot, kus Audrey beebina oli kõrvuti temaga sarnaneva beebiga.

Nii ei saanud naine lahti mõttest, et ta peab teada saama - kes on see teine tüdruk fotol. Nii leidis ta üles Gracie`i pere.

Gracie`i ema Nicole Rainseberry lisas: "See on pöörane, et vaata otsa lapsele, kes näeb välja nagu Gracie`i, kuid tegelikult pole see tema. Ebareaalne."