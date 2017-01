Härra Müller tuleb koju ja viskub surijana tugitooli: "Kallim, kutsu kiiresti arst!" sosistab ta naisele. "On juhtunud midagi hirmsat: ma ei saa ennast enam sirgu ajada."

"Öelge, palun, kas on veel lootust?" küsib naine kohalejõudnud arstilt. "On küll," vastab arst. "Talle mõjub väga hästi see, kui ta oma ülemise püksinööbi vestinööbi keskmisest august lahti päästab."