Filmimaailmas tunnustust võitnud vennad Coenid on nüüd asunud vallutama ka teleturgu, valmistades ette oma esimest telesarja "The Ballad of Buster Scruggs", vahendab Menu.

Joel ja Ethan Coen kirjutavad ja lavastavad seriaali, mille tegevustik leiab aset Metsikus Läänes, kirjutab BBC.

Algselt filmina plaanitud teose maht oleks väidetavalt olnud liiga suur ning seega otsustati telesarja kasuks.

Kuigi "The Ballad of Buster Scruggs" on Coenite esimene päris oma teleprojekt, on nad siiani produtsentidena kaasa löönud tele jaoks kohandatud versioonis 1996. aasta filmist "Fargo".

Telemaailma on viimasel ajal suundunud mitmed filmidest tuntud suurnimed, teiste seas astuvad sarjades näitlejatena üles näiteks Julianne Moore, Robert De Niro ja Julia Roberts.