Hiina saadab sel kuul küladesse viis miljonit ametnikku, kes hakkavad põllumajandusloomi loendama. Samuti pannakse kirja, kus kui palju mingeid põllukultuure kasvab, vahendas CNN.

Algav põllumajandusloendus on järjekorras juba kolmas. Eelmine toimus kümme aastat tagasi.

2006. aastal oli Hiinas 419 miljonit siga, 151 miljonit piimalehma, 148 miljonit kitse ja 131 miljonit lammast. Kodulinde oli 4,8 miljardit.

Mure põllumajanduse pärast on mõistetav, kuna Hiinas elab viiendik maailma rahvastikust, kuid haritavat maad on seal vähem kui sellise hulga tootmiseks tarvis. Seetõttu on riik ostnud põllumaad näiteks Austraalias ja Aafrikas.

Riik loodab, et koduloomade ja -lindude hulk võiks olla kõvasti kasvanud, kuna hiinlased toodavad üha suuremat hulka vajaminevast toidust ise.