FÄNNID ŠOKIS | Michael Jacksonit hakkab TV seriaalis mängima valgenahaline Joseph Fiennes ()

Inimesed on maruvihased! Uues komöödiasarjas “Urban Myths” on üheks karakteriks ka popikuningas Michael Jackson, kuid afroameerika pärtiolu lauljat hakkab mängima hoopiski valgenahaline näitleja Joseph Fiennes. Paljud inimesed peavad seda “valgenahaliseks pesemist” solvavaks ning süüdistavad sarja režissööri, et too valis Jacksoni karakterit vale näitleja mängima. Samuti tuuakse välja seda, et popikuningas Jackson ise ütles kunagi Oprah Winfrey’le: “idee, et mind hakkab kunagi mängima valgenahaline näitleja on jubedust tekitav!” Seriaali režissöör Ben Palmer asus oma otsust kaitsma, öeldes, et tema otsus valida rolli jaoks Briti näitleja Fiennes, tuleneb tema suurepärasest näitlejatööst, mitte välimusest. Sarjas "Urban Myths" mängib afroameerika päritolu Michael Jacksonit valgenahaline Joseph Fiennes. (kuvatõmmis YouTube'st)

“Me otsisime kedagi Jacksoni rolli juba 2001. aastal ning juba siis oli ilmselge, et see saab olema väga raske, võttes arvesse välimuse sarnasusi,” rääkis ta lisades, et nad otsisid Jacksoni rolli inimest, kes tabaks tema südamlikku natuuri: “Me otsisime etteastet, mis suudaks avada ta hinge ja me tõesti arvame, et Joe Fiennes on seda suutnud teha. Ta on teinud väga armsa, nüansirikka ja karakteristliku rolli.” Joseph Fiennes (Vidapress) Michael Jackson (Vidapress)