Saksa liidukantsler Angela Merkel kinnitas, et Euroopa Liidu riikide poolt oleks naiivne loota ainult USA toetusele. Selle asemel peavad Euroopa riigid olema üksmeelsed, vahendas Deutsche Welle.

Eile toimus Brüsselis Merkeli austamistseremoonia, kus nii Leuveni kui Genti ülikool andis liidukantslerile audoktorikraadi.

Merkel pidas kõne, milles rõhutas, et Euroopa pannakse üle mitmekümne aasta taas kõvasti proovile ja lisas, et enda probleemide lahendamisel ei saa alati teistele loota. Samuti rõhutas ta, et Brexit näitas, kuivõrd oluline on liidu ülejäänud liikmete omavaheline solidaarsus ja koostöö.

Liidukantsler rõhutas, Euroopa Liit peab maailma poliitikas võtma rohkem vastutust. "Mõeldes meie senistele partneritele ja liitlastele - ja ma pean silmas ka transatlantilisi suhteid - pole ühtegi garantiid, et need suhted peaksid igavesti kestma," sõnas Merkel.