uudiseSerbia-Ungari piiril põgenikke jalaga löönud ungarlanna sai karistuseks kolm aastat tingimisi vangistust, vahendas BBC.

Petra László filmis piirialal, kui põgenikud politseivalvest läbi murdsid. Naine lõi jalaga Süüriast pärit Osama Abdul Mohseni ja tema väikest poega. László tööandja N1TV vallandas ta kohe, kui videolõik sellest meedias levima hakkas.

Kohtuniku sõnul ei vastanud operaatori käitumine ühiskondlikele normidele. László kaitsnud advokaat väitis, et naine kaitses ennast. Operaatori kinnitusel on teda ähvardatud tappa ning tema vastu on korraldatud laimukampaania.