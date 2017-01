Eesti staarid keerasid käised üles ja hakkasid kohvikus kundesid teenindama.

"Naljakas, et mõnikord võib olla sedasi, et teenindaja süstib oma halva tuju minusse. Mõnikord on aga vastupidi: mõtlen murdosa sekundist hiljem pärast öeldut, et miks ma pidin nii käituma – see polnud ju üldse vajalik ja teenindaja pole milleski süüdi," mõtiskleb lauljatar Laura Põldvere teenindajaga suhtlemise üle. Mõne päeva eest proovis ta ka ise ära, mis tunne on selles ametis olla.

PROOVIS ÄRA: Lauljatar Laura Põldvere 11. jaanuaril ehk üleeile Õismäel asuvas kohvikus Cafe Lyon teenindaja rollis. (Tiit Mõttus)

Sel nädalal toimus sotsiaalkampaania "Kohtle teenindajat nagu staari", kus tuntud Eesti inimesed proovisid klienditeenindaja ametit. Cafe Lyoni Õismäe kohvikus seadsid põlled ette ja keerasid käised üles Laura Põldvere, Grete Klein, Uku Suviste, Kalle Sepp ja Maris Järva. Eesmärk oli kõigil ühine: väärtustada ja tuua esile klienditeenindajate tööd.

"Tundub, et on levinud arvamus, et klienditeenindajatööd tehakse teatud aeg enne kooli või õppimise vahepeal," ütleb lauljanna Laura Põldvere. Ometi ei arva ta, et see töö on lihtne.