Madonna (pildil 2013. aastal koos oma toonase kallima Brahim Zaibatiga) kurdab Harper’s Bazaari 150. sünnipäevanumbri kaaneloos, kuidas ta on aastakümneid pidanud rõhumise all kannatama.

"Tean, et paljud ütlesid: "Ah, jama jutt. Sa oled edukas valge rikas popstaar." Aga mind on kogu karjääri jooksul materdatud, suuresti seetõttu, et olen naine ja ma keeldun elamast tavapärast elu. Olen loonud väga ebatavalise pere.

Mul on minust kolmkümmend aastat nooremad armukesed. See tekitab inimestes ebamugavust. Mul on tunne, et kõik, mida ma teen, tekitab inimestes suurt ebamugavust."

58aastane lauljanna saab enda sõnul kommentaare ja kriitikat asjade eest, mida meeste puhul peetakse endastmõistetavaks. Üks tüliõunu on tema soov ka 50. eluaastates edasi laulda.