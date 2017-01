Millal vaatasid viimati oma kodus uuriva pilguga ringi: kas lapsele, kes juba roomab, varsti esimesi samme teeb ja siis oma avastusalasid hoogsalt laiendama hakkab, on ikka kodus kõik ohutu?

Teema tõi taas päevakorda viimastel nädalatel sotsiaalmeedias levinud video paariaastastest Ameerika kaksikvendadest, kellest üks päästis teise kummuli kukkunud kummuti alt.

Ehkki asjatundjad kahtlustavad, et päris nii ei saanud see kõik olla, on selle video valguses siiski täiesti asjakohane endalt küsida: kas meie kodus – aga ka vanavanemate juures – on kõik sisse seatud nii, et põnn, kel agarust mitu korda rohkem kui aru, ei saa seal endale viga teha?

Kui selgub, et ette pole võetud veel eriti midagi, tasub kindlasti vaadata kõik üle, enne kui esimesed äpardused käes.