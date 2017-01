End olümpiale treeninud liikumispuudega noormees tõestab, et erivajadus ei takista unistuste elluviimist.

"Teiste halvustav pilk ei tohi tekitada inimeses tõrget kodust välja minna. Tuleb endale sisendada, et see on vaid nende arvamus ja see ei loe," soovitab erivajadusega noormees Egert neile, kes pelgavad puudest tingitud tähelepanu.

Egert (22) sündis vasaku alajäseme ja jalalaba taandpuudega. Sisuliselt tähendab see, et tema vasakul jalal ei ole hüppeliigest ning jalg on paremast ligi kolm-neli sentimeetrit lühem.

Kohtun Egertiga pargis. Ta on selga tõmmanud spordidressi ja teeb sooja saamiseks mõne hoogsa liigutuse. Tema pisut lonkavat jooksu ei peata mitte üks kõrvaline pilk. "Ma ei hooli sellest," ütleb Egert.