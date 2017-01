Täna tutvustab EAS uusi veebilehti, mille abil Eestit välismaalastele tutvustada.

200 000 eurot maksma läinud veebilehed asendavad senist turistidele suunatud märki "Welcome to Estonia". EASi kokku kutsutud disainimeeskonna juht Alari Orav selgitas eile "Ringvaates", et 2002. aastal loodud "Welcome to Estoniaga" polnud näiteks ettevõtjatel suuremat peale hakata.

Sellest siis idee uuteks veebilehtedeks. Üks neist, ingliskeelne estonia.ee, on Orava sõnul mõeldud Eesti üldisemaks tutvustamiseks. Sealt leiab fakte nii looduse kui ka inimeste kohta. Teiste hulgas ka seda, kus Eesti üldse asub.

"Lisaks on rubriik, kust leiab lugusid inimestest, ettevõtetest, kultuurist, spordist," loetleb Orav. Teine veebileht brand.estonia.ee sisaldab juhendeid ja vahendeid, mis aitavad näiteks ärimeestel oma partneritele Eestist rääkida.