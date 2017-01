Ossinovski sõnul peaks alkoholi aktsiisipoliitika paika panema ELi tasandil.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski käis esmaspäeval riigikogu saalis välja mõtte, et Euroopa Liidu riikidest maksuvabalt sisse tuua lubatud alkoholikoguste piirmäära tuleks vähendada.

PIIR PEALE: Suur osa endises Valka piiripunktihoones asuva alkoholipoe klientidest on eestimaalased. Täna võib tuua maksuvabalt üle piiri korraga kümme liitrit kanget alkoholi. (Aldo Luud)

Ta leidis, et alkoholipoliitikas on Euroopa Liit olnud väga nõrk, võrreldes näiteks tubakapoliitikaga, millega jõuti tubakadirektiivini, mis ühtlustas ranged nõuded kogu Euroopas. Praegu saab piiranguteta üle Läti piiri tuua kas või sada liitrit õlut või kümme liitrit viina.

Minister tõdeb, et see on juba kaubanduslik kogus, mitte oma tarbimiseks. Majandusteadlaste hinnangul on aktsiiside ühtlustamise mõte hea, kuid Euroopa Liidu tasandil on väga keeruline sellist kokkulepet saavutada.