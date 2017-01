“See nõndanimetatud isiklikus tarbeks 110 liitrit õlut, no vabandage väga, mis isiklik otstarve see sellin on, iga päev 110 liitrit?” tõstatas minister Ossinovski küsimuse.

"Me soovime alkoholitarbimist Eestis piirata, nii koguseliselt, kui selles, kuidas alkoholi Eestis kätte saab. On ju teada, et tänane valitsus teeb teatud maksupoliitilised otsused lahja alkoholi puhul. Kui vastata Ossinovski mõttele, siis me pole seda teemat aretanud ei kabineti istungil ega vabariigi valitsuse istungil. See on ühe ministri algatus, kui jõuab kabinetti, siis kindlasti arutelu toimub," sõnas Ratas.